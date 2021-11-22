В Словакии планируют ввести предрождественский локдаун

По его словам, Словакия должна принять локдаун и прекратить его обсуждать. Срок локдауна должен составлять не более трех недель. Если он будет принят в ближайшие несколько дней, то может быть реализован до Рождества.

При этом министр подчеркнул, что это будет первый раунд локдауна, и в зависимости от эпидситуации в стране, он может быть продлен.

"Министр здравоохранения Владимир Ленгварский представит предложение по ужесточению мер. Чрезвычайное положение все еще действует, поэтому министр здравоохранения вновь поднимет вопрос о его введении. Его форма еще будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами. В интересах справедливости по отношению к партнерам, мы будем информировать всесторонне после обсуждения всех деталей, в том числе с правительством Словакии", - сказала Зузана Элиашова, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Словакии.

Решение о введении локдауна будет принимать правительство и, возможно, парламент. Заседание кабинета министров запланировано на среду, 24 ноября.