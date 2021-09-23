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Не на словах, а в действительности "оживляет" ООН: Кулеба о Крымской платформе

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Крымская платформа предлагает миру действенные решения глобальных проблем. Он отметил, что таким образом Украина не на словах, а в действительности "оживляет" ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Глава МИД подчеркнул важность заявлений президента Украины во время Генассамблеи ООН по поводу Крымской платформы и приглашение государствам-членам ООН присоединиться к этому формату:

“Нынешнее выступление отличается от предыдущих тем, что состоялось вскоре после успешного проведения в Киеве саммита Крымской платформы, которая является примером инициативной внешней политики Украины, предлагает миру новые решения проблем международного мира и безопасности. Крымская платформа не на словах, а в действительности "оживляет" ООН и возвращает уважение к ее уставу", - рассказал Кулеба.


Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время которой глава государства призвал оживить ООН и обновить ее устав, чтобы организация стала эффективной и действенно реагировала на глобальные проблемы.

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Крымская платформаДмитрий КулебаООН