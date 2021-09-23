Не на словах, а в действительности "оживляет" ООН: Кулеба о Крымской платформе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Крымская платформа предлагает миру действенные решения глобальных проблем. Он отметил, что таким образом Украина не на словах, а в действительности "оживляет" ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Глава МИД подчеркнул важность заявлений президента Украины во время Генассамблеи ООН по поводу Крымской платформы и приглашение государствам-членам ООН присоединиться к этому формату:

“Нынешнее выступление отличается от предыдущих тем, что состоялось вскоре после успешного проведения в Киеве саммита Крымской платформы, которая является примером инициативной внешней политики Украины, предлагает миру новые решения проблем международного мира и безопасности. Крымская платформа не на словах, а в действительности "оживляет" ООН и возвращает уважение к ее уставу", - рассказал Кулеба.



