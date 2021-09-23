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Не на словах, а в дійсності "оживлює" ООН: Кулеба про Кримську платформу

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 09:47
Не на словах, а в дійсності "оживлює" ООН: Кулеба про Кримську платформу Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Кримська платформа пропонує світові дієві розв'язання глобальних проблем. Він зазначив, що таким чином Україна не на словах, а в дійсності "оживлює" ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Глава МЗС підкреслив важливість заяв президента України під час Генасамблеї ООН щодо Кримської платформи та запрошення державам-членам ООН приєднатися до цього формату:

“Цьогорічний виступ відрізняється від попередніх тим, що відбувся невдовзі після успішного проведення в Києві установчого саміту Кримської платформи, яка прикладом ініціативної зовнішньої політики України, пропонує світові нові розв'язання проблем міжнародного миру та безпеки. Кримська платформа не на словах, а у дійсності "оживлює" ООН та повертає повагу до її Статуту", - розповів Кулеба.


Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Під час якої глава держави закликав оживити ООН та оновити її статут, щоб організація стала ефективною та дієво реагувала на глобальні проблеми.

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Кримська платформа Дмитро Кулеба ООН
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