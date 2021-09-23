Не на словах, а в дійсності "оживлює" ООН: Кулеба про Кримську платформу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Кримська платформа пропонує світові дієві розв'язання глобальних проблем. Він зазначив, що таким чином Україна не на словах, а в дійсності "оживлює" ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Глава МЗС підкреслив важливість заяв президента України під час Генасамблеї ООН щодо Кримської платформи та запрошення державам-членам ООН приєднатися до цього формату: “Цьогорічний виступ відрізняється від попередніх тим, що відбувся невдовзі після успішного проведення в Києві установчого саміту Кримської платформи, яка прикладом ініціативної зовнішньої політики України, пропонує світові нові розв'язання проблем міжнародного миру та безпеки. Кримська платформа не на словах, а у дійсності "оживлює" ООН та повертає повагу до її Статуту", - розповів Кулеба.

