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У Словаччині один з лідерів виборів різко змінив думку про військову допомогу Україні

Фото: експрем'єр Словаччини Петер Пеллегріні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Словаччині різко змінили думку про надання військової допомоги Україні. Це сталося після проведення виборів.

Відповідну заяву зробив експрем'єр Словаччини, очільник партії HLAS Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennikn.

За його словами, про військову допомогу Україні "більше не йдеться". На його думку, Словаччині "більше нічого надіслати" Україні.

При цьому у Словаччині вже заявляють, що нова влада хоче максимально перевірити, чи була законною попередня військова допомога, надана Україні.

Місцеве видання наголошує, що з заяв Пеллегріні залишається незрозумілим, як його політична сила реагує на комерційні замовлення на виробництво зброї чи боєприпасів для України, які виконують як державні, так і приватні оборонні компанії.

Варто зазначити, що до проведення виборів у Словаччині колишній прем'єр Петер Пеллегріні та його соціал-демократична партія HLAS виступали за продовження допомоги Україні та санкцій проти РФ. Партія HLAS, за попереднім підрахунком голосів, посідає третє місце на виборах і може увійти в коаліцію з проросійською SMER.

Вибори у Словаччині

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, у Словаччині відбулися місцеві вибори. За результатами обробки понад 99% протоколів, найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

Політична сила HLAS Пеллегріні на третьому місці з 14,96% голосами. Ця партія може вступити в коаліцію якз прозахідними, так і з проросійськими силами.

Чому вибори у Словаччині важливі для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Військова допомога