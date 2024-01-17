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Словаччина підтримала вето Угорщини на 50 млрд євро допомоги для України

Будапешт, Середа 17 січня 2024 09:09
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Словаччина підтримала вето Угорщини на 50 млрд євро допомоги для України Фото: Віктор Орбан та Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав вето угорського колеги Віктора Орбана щодо допомоги Україні. Йдеться про 50 млрд євро фінансової допомоги на чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Орбан на спільній з Фіцо пресконференції заявив, що будь-який фінансовий інструмент для України має бути окремим від бюджету ЄС. Він хоче, аби для допомоги Україні був створений механізм, що базується на розподілі допомоги на основі валового національного доходу.

"Але віддавати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед є порушенням суверенітету та національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде через чверть року", - сказав Орбан.

Фіцо сказав, що Словаччина підтримує Угорщину і його уряд не підтримає ніяких "обмежень прав" Будапешту в ЄС. Він заявив, що незгода Орбана зі змінами бюджету ЄС "законна".

"Уряд Словаччини підтримає пропозиції, які прем'єр-міністр Угорщини вже висунув або висуне", - сказав Фіцо.

Що цьому передувало

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу на саміті 14-15 грудня. Але Угорщина ветувала рішення.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Орбан заявляє, що буде блокувати питання.

Додамо, у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано.

Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу вже завтра, 18 січня.

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