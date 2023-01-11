У Словаччині дозволили громадянам воювати у лавах ЗСУ, але з умовою

"Станом на понеділок, 9 січня, президент видала лише 26 рішень, з яких сім - про дозвіл на службу в іноземних військах і 19 - про відмову", - заявив він.

З міркувань безпеки Адміністрація президента Словаччини не розголошує дані про цих людей та причини їхнього звернення.

Зазначимо, що у Словаччині передбачено кримінальну відповідальність за самовільний вступ до лав іноземної армії.

"Згідно зі статтею 392 Кримінального кодексу, громадянин, який надійшов на службу в іноземну армію без дозволу, може опинитися за ґратами з тюремним терміном від двох до восьми років. Якщо він або вона вчиняє це діяння під час війни або стану війни, покарання збільшується до позбавлення волі. терміном від п'яти до десяти років", - повідомляє видання.

Президентський дозвіл на військову службу може бути отриманий, якщо громадянин спочатку подасть заяву до Міністерства оборони. Потім оборонне відомство запитує думку Міністерства внутрішніх справ та Міністерства закордонних справ та подає цю заяву з усіма висновками до Адміністрації президента. Проте заява має бути подана не менше ніж за 90 днів до запланованого від'їзду на військову службу до іншої країни.

Разом з тим вступити в збройні сили можна тільки в державі, яка не перебуває у військовому конфлікті зі Словаччиною або союзниками Словаччини. І не потрібно питати дозволу президента, якщо громадянин Словаччини хоче поїхати воювати за країну, де має друге громадянство, або хоче служити у збройних силах держави, що входить до НАТО.