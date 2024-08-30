Словаччина та Угорщина відмовилися схвалити удари України по РФ західною зброєю, - Politico

Як зазначає видання, після прибуття до будівлі Ради ЄС у Брюсселі головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав зняти обмеження щодо використання Україною наданої зброї для поразки цілей у Росії.

"Зброя, яку ми поставляємо Україні, має бути використана в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, звідки Росія їх бомбардує. Інакше зброя марна", - сказав Боррель.

На ранковій зустрічі міністрів ЄС також був присутній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Чиновник, знайомий з перебігом переговорів, повідомив Politico, що Кулеба закликав міністрів ЄС дозволити Україні бити по об'єктах на Росії, заявивши при цьому, що цю пропозицію не слід вважати ескалацією.

За словами чиновника, заклик Кулеби та заклики Бореля надати Києву свободу дій у використанні зброї було підтримано на зустрічі Францією, Швецією, Латвією, Нідерландами та Польщею, при цьому деякі зазначили, що міжнародне право не забороняє країні входити на територію агресора з метою самооборони.

Угорщина та Словаччина із дружнім Москві урядом Роберта Фіцо висловилися проти.

Як зазначає Politico, відносини між Угорщиною та ЄС довгий час були непростими, але різко погіршилися після того, як Будапешт ухвалив ротаційне головування у Раді ЄС у липні. Ряд міністрів закордонних справ ЄС бойкотували запропоновану зустріч у Будапешті, вирішивши натомість провести власний саміт із закордонних справ у Брюсселі.

На запитання журналіста, чому зустріч пройшла в Брюсселі, а не в Будапешті, Боррель відповів: "Тому що я так вирішив. Я вважав, що набагато доречніше зробити це в Брюсселі, оскільки деякі позиції, виражені угорським урядом, прямо суперечать спільній зовнішній політиці та політиці безпеки. Набагато краще було б зробити це вдома", - додав він.