У Словаччині захотіли переговорів між Україною та РФ. В Австрії різко відповіли

Міністр закордонних справ Словаччини заявив про необхідність переговорів України з Росією для припинення війни. Його австрійський колега Александр Шалленберг не погодився із пропозицією, пояснивши справжні загрози для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара під час спільної пресконференції зі своїм австрійським колегою.

Бланар зазначив, що наразі лінія бойового зіткнення в Україні стала відносно статичною і "зараз можна побачити рішення в мирних переговорах".

"Мирне рішення завжди складне. Але ми повинні сказати, що нам потрібне припинення вогню перед мирними переговорами", - сказав він.

Глава МЗС Словаччини назвав війну РФ проти України - конфліктом, окресливши поточні умови на фронті, як "заморожену фазу". За його словами, влада їхньої країни бачить, що конфлікт в Україні триває вже понад 600 днів, і "не призводить до жодних результатів".

Водночас Бланар підкреслив, що Словацька Республіка й надалі продовжуватиме надавати Україні допомогу, але не у військовій сфері.

"Припинення вогню - це, звичайно, наша позиція, позиція Словацької Республіки", - зазначив глава словацького МЗС.

Однак Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг не погодився з пропозицією свого словацького колеги. Він зазначив, що наразі найбільша загроза для Європи походить від Росії. І саме від Путіна залежить припинення війни.

"Всі хочуть миру… Якщо Путін припинить воювати, то війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, то з Україною буде покінчено. І тоді Словаччина може мати нового сусіда", - сказав Шалленберг.