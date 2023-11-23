У Словаччині захотіли переговорів між Україною та РФ. В Австрії різко відповіли
Міністр закордонних справ Словаччини заявив про необхідність переговорів України з Росією для припинення війни. Його австрійський колега Александр Шалленберг не погодився із пропозицією, пояснивши справжні загрози для Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара під час спільної пресконференції зі своїм австрійським колегою.
Бланар зазначив, що наразі лінія бойового зіткнення в Україні стала відносно статичною і "зараз можна побачити рішення в мирних переговорах".
"Мирне рішення завжди складне. Але ми повинні сказати, що нам потрібне припинення вогню перед мирними переговорами", - сказав він.
Глава МЗС Словаччини назвав війну РФ проти України - конфліктом, окресливши поточні умови на фронті, як "заморожену фазу". За його словами, влада їхньої країни бачить, що конфлікт в Україні триває вже понад 600 днів, і "не призводить до жодних результатів".
Водночас Бланар підкреслив, що Словацька Республіка й надалі продовжуватиме надавати Україні допомогу, але не у військовій сфері.
"Припинення вогню - це, звичайно, наша позиція, позиція Словацької Республіки", - зазначив глава словацького МЗС.
Однак Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг не погодився з пропозицією свого словацького колеги. Він зазначив, що наразі найбільша загроза для Європи походить від Росії. І саме від Путіна залежить припинення війни.
"Всі хочуть миру… Якщо Путін припинить воювати, то війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, то з Україною буде покінчено. І тоді Словаччина може мати нового сусіда", - сказав Шалленберг.
Позиція Словаччини щодо допомоги Україні
Член НАТО, Словаччина, є центром для виробників артилерійських боєприпасів, а також важкої військової техніки, як-от гаубиці, деякі з яких були відправлені в Україну.
Попередній уряд країни рішуче підтримував Україну та постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300, літаки МіГ-29 та гаубиці.
Новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.
При цьому Фіцо уточнив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.
Напередодні парламент Словаччини підтвердив план уряду Фіцо припинити військову допомогу Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.