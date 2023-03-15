Словаччина має отримати 900 млн доларів компенсації за передачу Україні літаків МіГ-29

Словаччина, у разі передачі Україні знятих з озброєння винищувачів МіГ-29, отримає від союзників фінансову компенсацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, яку наводить Pravda.
Зазначається, що Словаччина мала б отримати за винищувачі від США та інших союзників фінансову допомогу.
Мова йде про 900 млн доларів або військову техніку та запчастини для неї на цю суму. У тому числі тому через це, за його словами, в уряді вважають найкращим рішенням передати винищувачі МіГ-29 Україні.
Також зазначається, що про компенсацію за передачу Україні літаків вже знають і місцеві депутати, які також підтримують таку ініціативу.
Нагадаємо, що тимчасовий уряд Словаччини ще не ухвалив рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29. У середу він лише неофіційно обговорював цю тему.
Раніше Польща та Словаччина домовилися про передачу Україні МіГ-29. Братислава заявила, що готова надати 13 винищувачів.
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