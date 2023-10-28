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Словаччина має намір переглянути оборонну угоду зі США

Субота 28 жовтня 2023 16:40
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Словаччина має намір переглянути оборонну угоду зі США Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Словаччина планує переглянути угоду про співпрацю у сфері оборони зі Сполученими Штатами, яку було підписано в лютому 2022 року, на більш вигідних для країни умовах. Про це американського посла у Словаччині поінформував віцепрем'єр і міністр оборони країни Роберт Калиняк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

"Ми провели з послом США Раною ґрунтовну дискусію з проблем безпеки та питань, що становлять взаємний інтерес для обох країн. Зустріч показала, що ми поважаємо погляди один одного і можемо без упередження вислухати і розглянути вимоги один одного", - заявив Калиняк.

За його словами, на зустрічі він заявив, що уряд Словаччини цінує добрі відносини із західними партнерами, але не схожий на "попередні підневільні уряди".

"Ми вдячні за конструктивні переговори і співпрацю, але тільки таку, яка приносить взаємну користь", - зазначив він.

За словами міністра, словацька зовнішня та оборонна політика зазнає невдачі за невдачею.

"До найбільших невдач, безумовно, відносяться невдало сформульована угода про оборонне співробітництво і негожий розподіл військової техніки і боєприпасів, без яких Словаччина не може обійтися", - сказав Калиняк.

На його думку, хороші відносини з партнерами, членство в міжнародних організаціях і зобов'язання, що випливають із цього, є важливими для такої невеликої держави як Словаччина.

Угода про оборонне співробітництво

Договір між Словаччиною та США було підписано на початку лютого минулого року. Відповідно до угоди Сполучені Штати зможуть на безоплатній основі використовувати кілька словацьких військових аеродромів і баз протягом десяти років з можливістю продовження.

Також передбачається, що США виділять 100 млн доларів на модернізацію словацької оборонної інфраструктури.

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