Словаччина хоче закупати нафту і газ у Росії, пройдуть переговори

Словаччина посилає делегацію у Москву, щоб збільшити постачання російських нафти і газу. Це відбувається попри план ЄС повністю відмовитися від енергоносіїв РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Словаччини, передає Reuters.

Словаччина хоче російський газ

Міжурядова російсько-словацька комісія з економічного та науково-технічного співробітництва проведе засідання в Москві 26 жовтня. Це буде перша подібна зустріч з моменту початку повномасштабної війни РФ проти Україну.

За словами міністерства, на зустрічі будуть обговорені питання:

енергетики, зокрема ядерної енергетики,

сільського господарства,

навколишнього середовища,

спорту,

культури.

Зустріч у Москві відбудеться після неодноразових поїздок прем'єр-міністра Роберта Фіцо до столиці країни-агресорки.

"Основною темою буде енергетика та можливість співпраці у забезпеченні поставок стратегічних ресурсів", - заявили у міністерстві.

Словацька сторона також зацікавлена ​​в обговоренні поставок газу та продовження поставок нафти, кажуть вони.

"Забули" про план ЄС

Словаччина, яка купує російські енергоносії, має припинити закупівлі газу до кінця 2027 року. Це повинно відбутися згідно з планом ЄС, що спрямований на позбавлення Росії грошей для війни в Україні.

У міністерстві заявили, що Словаччина буде одномоментно розвивати відносини з Росією та продовжувати "дотримуватися зобов'язань в ЄС і НАТО". Країні нібито потрібний "простір для діалогу".