Словакия хочет закупать нефть и газ у России, пройдут переговоры

Словакия посылает делегацию в Москву, чтобы увеличить поставки российских нефти и газа. Это происходит вопреки плану ЕС полностью отказаться от энергоносителей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Словакии, передает Reuters.

Словакия хочет российский газ

Межправительственная российско-словацкая комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству проведет заседание в Москве 26 октября. Это будет первая подобная встреча с момента начала полномасштабной войны РФ против Украины.

По словам министерства, на встрече будут обсуждены вопросы:

энергетики, в частности, ядерной энергетики,

сельского хозяйства,

окружающей среды,

спорта,

культуры.

Встреча в Москве состоится после неоднократных поездок премьер-министра Роберта Фицо в столицу страны-агрессора.

"Основной темой станет энергетика и возможность сотрудничества в обеспечении поставок стратегических ресурсов", - заявили в министерстве.

Словацкая сторона также заинтересована в обсуждении поставок газа и продлении поставок нефти, говорят они.

"Забыли" про план ЕС

Покупающая российские энергоносители Словакия должна прекратить закупки газа до конца 2027 года. Это должно произойти согласно плану ЕС, направленному на лишение России денег для войны в Украине.

В министерстве заявили, что Словакия будет одномоментно развивать отношения с Россией и продолжать "соблюдать обязательства в ЕС и НАТО". Стране вроде бы нужно "пространство для диалога".