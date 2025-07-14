Слова Трампа злякали Путіна? Після обіцянки про Patriot Кремль хоче "діалогу" з США

Голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв закликав Сполучені Штати Америки до "конструктивного діалогу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дмитрієва у Twitter.
Днями президент США Дональд Трамп заявив, що вкотре роздратований непоступливістю російського диктатора Володимира Путіна, який під час останньої розмови прямо заявив про намір продовжувати війну в Україні.
Він також заявив, що може надати Києву додаткову військову допомогу, зокрема системи Patriot. Трамп зауважив, що вважав диктатора "людиною слова", а "він усіх бомбить.
Після цих заяв основний перемовник Кремля зі США Кирило Дмитрієв опублікував допис у Twiter. Він наголосив, що, мовляв, "конструктивний діалог між Росією та США завжди дає більше, ніж застаріла, руйнівна мова тиску".
На його думку, "лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку".
При цьому Дмитрієв загадав Джо Байдена, ймовірно, аби догодити Трампові.
"Помилки та обман Байдена будуть виправлені - світ заслуговує на краще", - написав Дмитрієв.
Він також продублював свої попередні дописи, у яких опублікував результати опитування, які показують, що 61% росіян вважають, що Росія повинна прагнути до дружніх відносин з США.
Раніше ми писали про те, що Трамп планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити Україну та інші питання.
Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що сьогодні має зустрітися з главою Пентагону. Зокрема, він обговорить з ним пропозицію, зроблену місяць тому, щоб Німеччина отримала дозвіл на купівлю двох систем ППО Patriot для України.
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