Що передувало

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що вкотре роздратований непоступливістю російського диктатора Володимира Путіна, який під час останньої розмови прямо заявив про намір продовжувати війну в Україні.

Він також заявив, що може надати Києву додаткову військову допомогу, зокрема системи Patriot. Трамп зауважив, що вважав диктатора "людиною слова", а "він усіх бомбить.

Що кажуть у Путіна

Після цих заяв основний перемовник Кремля зі США Кирило Дмитрієв опублікував допис у Twiter. Він наголосив, що, мовляв, "конструктивний діалог між Росією та США завжди дає більше, ніж застаріла, руйнівна мова тиску".

На його думку, "лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку".

При цьому Дмитрієв загадав Джо Байдена, ймовірно, аби догодити Трампові.

"Помилки та обман Байдена будуть виправлені - світ заслуговує на краще", - написав Дмитрієв.

Він також продублював свої попередні дописи, у яких опублікував результати опитування, які показують, що 61% росіян вважають, що Росія повинна прагнути до дружніх відносин з США.