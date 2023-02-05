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Слова Путіна про "загрозу німецьких танків для Росії" не виправдовують війну, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що "знову німецькі танки загрожуть Росії" виправдовують війну і не призведуть до її ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю канцлера виданню Bild.

Шольц заявив, що ці слова Путіна є частиною "серії незрозумілих історичних порівнянь", які президент РФ використовує для виправдання війни в Україні.

"Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України", - заявив він.

Водночас, Шольц впевнений, що надання західних танків не призведе до ескалації війни.

"Разом із союзниками ми даємо Україні бойові танки, щоб вони могли захищатися. Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно координуючи це з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Цей спільний підхід запобігає ескалації війни", - сказав Шольц.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін істерично відреагував на поставки танків Leopard українським військовим. Йому примарились "послідовники Гітлера", які будуть воювати з РФ.

Як повідомлялося раніше, Німеччина погодилася передати Україні танки Leopard 2 та дозволила проводити відповідні постачання іншим країнам.

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