У Слов'янську відключили транспортний онлайн-сервіс через загрозу з боку РФ

У Слов'янській громаді більше не працюватиме застосунок для відстеження тролейбусів. Це пов'язано з російською загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Слов'янської міської військової адміністрації.

Таке рішення пояснили небезпечною ситуацією через повномасштабну агресію Росії проти України.

Як зазначили в міській військовій адміністрації, у Слов'янській громаді відключили застосунок DozoR City.

Росія б'є по цивільних

Нагадаємо, російські окупанти 13 квітня, у Вербну неділю, вдарили балістичними ракетами по центру Сум. Там було велике скупчення людей.

Як стало відомо пізніше, ракетний удар окупантів зачепив тролейбус. Велика кількість пасажирів загинула.

Загалом через російський удар по Сумах тоді загинули десятки людей. Понад сто людей отримали поранення.

При цьому 17 травня росіяни вдарили по автобусу під Білопіллям Сумської області.

Унаслідок такої варварської атаки загинули дев'ятеро людей. Ще четверо - отримали поранення. Для удару ворог використав дрон типу "Ланцет".

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