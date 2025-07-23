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У Слов'янську відключили транспортний онлайн-сервіс через загрозу з боку РФ

Слов'янськ, Середа 23 липня 2025 19:04
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У Слов'янську відключили транспортний онлайн-сервіс через загрозу з боку РФ Ілюстративне фото: у Слов'янську більше не працюватиме DozoR City (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Слов'янській громаді більше не працюватиме застосунок для відстеження тролейбусів. Це пов'язано з російською загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Слов'янської міської військової адміністрації.

Як зазначили в міській військовій адміністрації, у Слов'янській громаді відключили застосунок DozoR City.

Таке рішення пояснили небезпечною ситуацією через повномасштабну агресію Росії проти України.

Росія б'є по цивільних

Нагадаємо, російські окупанти 13 квітня, у Вербну неділю, вдарили балістичними ракетами по центру Сум. Там було велике скупчення людей.

Як стало відомо пізніше, ракетний удар окупантів зачепив тролейбус. Велика кількість пасажирів загинула.

Загалом через російський удар по Сумах тоді загинули десятки людей. Понад сто людей отримали поранення.

При цьому 17 травня росіяни вдарили по автобусу під Білопіллям Сумської області.

Унаслідок такої варварської атаки загинули дев'ятеро людей. Ще четверо - отримали поранення. Для удару ворог використав дрон типу "Ланцет".

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Російська Федерація Війна в Україні Тролейбус
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