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В Славянске отключили транспортный онлайн-сервис из-за угрозы со стороны РФ

Славянск, Среда 23 июля 2025 19:04
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В Славянске отключили транспортный онлайн-сервис из-за угрозы со стороны РФ Иллюстративное фото: в Славянске больше не будет работать DozoR City (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Славянской общине больше не будет работать приложение для отслеживания троллейбусов. Это связано с российской угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Славянской городской военной администрации.

Как отметили в городской военной администрации, в Славянской общине отключили приложение DozoR City.

Такое решение объяснили опасной ситуацией из-за полномасштабной агрессии России против Украины.

Россия бьет по гражданским

Напомним, российские оккупанты 13 апреля, в Вербное воскресенье, ударили баллистическими ракетами по центру Сум. Там было большое скопление людей.

Как стало известно позже, ракетный удар оккупантов задел троллейбус. Большое количество пассажиров погибли.

В общем из-за российского удара по Сумам тогда погибли десятки людей. Более ста человек получили ранения.

При этом 17 мая россияне ударили по автобусу под Белопольем Сумской области.

В результате такой варварской атаки погибли девять человек. Еще четверо - получили ранения. Для удара враг использовал дрон типа "Ланцет".

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