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"Слоном у кімнаті може бути будь-хто": Зеленський про претензії Угорщини на шляху України до ЄС

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україні важливо виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії на шляху вступу до Євросоюзу. При цьому заяви про блокування Угорщиною цього процесу не можна назвати глобальною проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей", - йдеться у заяві.

Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС. 

"Найголовніше нам себе вести як люди й виконувати все на тому шляху, який заплановано. Є 7 рекомендацій. Ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що "Україна щось не виконала", - сказав Зеленський.

Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС

Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС розпочати переговори про членство з Україною. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.

Також повідомлялось, що угорський уряд під час тринадцятих щорічних консультацій з населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в ЄС.

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