Сломал шлагбаум на Гидропарке: полиция задержала вандала

Нарушителю теперь грозит до 5 лет за решеткой
Ночью 2 августа в Киеве нетрезвый мужчина повредил автоматическую систему пропуска на Трухановский остров в Киеве. Правоохранители разыскали и задержали вандала.
Об этом сообщает полиция Киева.
По данным полиции, вандал сломал шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства на пункте въезда на Трухановский остров. Нарушителя правоохранители задержали на месте происшествия.
Друзі! Знову випадок вандалізму в столиці. Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи. Зокрема, стрілу та гідравлічну станцію шлагбауму, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби. Матеріальні збитки внаслідок пошкодженого комунального майна, за попередніми розрахунками, - майже 300 тисяч гривень. Зараз комунальники працюють над відновленням системи. Особу руйнівника встановили, його затримала поліція. І я особисто проконтролюю, щоб ця справа дійшла до суду. Щоб кияни займалися спортом, активно і безпечно відпочивали, ми встановили систему обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості на Трухановому острові. Сьогодні на авто на Труханів можуть заїжджати працівники спортивних баз, що розташовані на острові, спортсмени, які там тренуються, та комунальні служби. Якщо вони порушують швидкісний режим, це фіксують камери спостереження і авто позбавляється права доступу на Труханів острів. Для автомобілів киян, що приїжджають відпочивати, облаштували парковку. Ми працюємо, щоб Київ ставав гарнішим, а життя його мешканців - комфортнішим. Але, на жаль, є люди, які руйнують те, що створено за кошти громади і для громади столиці. Ці варвари повинні знати, що доведеться відповідати за подібні дії. Тоді думатимуть, чи варто "самостверджуватися" в такий спосіб.Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 2 серпня 2020 р.
Вандалом оказался ранее судимый за хулиганские действия житель Киевской области.
"Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно", - рассказали в полиции.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Напомним, в январе вблизи села Верхрата в Польше неизвестные вандалы уничтожили таблицу с могилы воинов Украинской повстанческой армии.