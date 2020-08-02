Зламав шлагбаум на Гідропарку: поліція затримала вандала

Фото: поліція (РБК-Україна)

Порушнику тепер загрожує до 5 років за гратами

Вночі 2 серпня у Києві нетверезий чоловік пошкодив автоматичну систему пропуску на Труханівський острів у Києві. Правоохоронці розшукали та затримали вандала.

Про це повідомляє поліція Києва.

За даними поліції, вандал зламав шлагбаум, світлофор, камери та інші технічні засоби на пункті в'їзду на Труханівський острів. Порушника правоохоронці затримали на місці події.

Друзі! Знову випадок вандалізму в столиці. Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи. Зокрема, стрілу та гідравлічну станцію шлагбауму, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби. Матеріальні збитки внаслідок пошкодженого комунального майна, за попередніми розрахунками, - майже 300 тисяч гривень. Зараз комунальники працюють над відновленням системи. Особу руйнівника встановили, його затримала поліція. І я особисто проконтролюю, щоб ця справа дійшла до суду. Щоб кияни займалися спортом, активно і безпечно відпочивали, ми встановили систему обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості на Трухановому острові. Сьогодні на авто на Труханів можуть заїжджати працівники спортивних баз, що розташовані на острові, спортсмени, які там тренуються, та комунальні служби. Якщо вони порушують швидкісний режим, це фіксують камери спостереження і авто позбавляється права доступу на Труханів острів. Для автомобілів киян, що приїжджають відпочивати, облаштували парковку. Ми працюємо, щоб Київ ставав гарнішим, а життя його мешканців - комфортнішим. Але, на жаль, є люди, які руйнують те, що створено за кошти громади і для громади столиці. Ці варвари повинні знати, що доведеться відповідати за подібні дії. Тоді думатимуть, чи варто "самостверджуватися" в такий спосіб. Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 2 серпня 2020 р.

Вандалом виявився раніше судимий за хуліганські дії мешканець Київської області.

"Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не сподобалася система обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості та вважає, що вони встановлені незаконно", - розповіли в поліції.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

Нагадаємо, у січні поблизу села Верхрати у Польщі невідомі вандали знищили таблицю з могили воїнів Української повстанської армії.