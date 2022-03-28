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Слобоженко рассказал, как IT-сектор пострадал из-за войны

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Понедельник 28 марта 2022 20:16
Слобоженко рассказал, как IT-сектор пострадал из-за войны Фото: владелец медиабаинговой компании Traffic Devils Александр Слобоженко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Владелец медиабаинговой компании Traffic Devils Александр Слобоженко заявил, что война ощутимо ударила по бизнесу в Украине. Но IT-сектор пострадал меньше остальных, поскольку он достаточно мобильный и большая часть команд может работать удаленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Александра Слобоженко.

"Война повлияла на украинский бизнес колоссально, но больше всего пострадал, конечно, офлайн-сектор. А вот IT-сфера смогла адаптироваться быстрее других, ведь нам для работы достаточно ноутбука и интернета", - отметил он.

Но, несмотря на это, компания Traffic Devils все равно понесла, огромные потери, которые исчисляются миллионами долларов. Это связано в первую очередь с ее простоем и неопределенностью в начале войны.

"В первые дни войны моя компания была фактически парализована, так как сотрудники были в панике. Многие разъехались и некоторое время не выходили на связь. Я сам первую неделю находился в потерянном состоянии, не понимая, что происходит и что делать. Но потом удалось взять себя в руки, определить приоритеты, сосредоточиться на работе и начать решать накопившиеся проблемы. Параллельно мы привлекли некоторых членов команды к активному участию в информационной войне", - добавляет Слобоженко.

Также по его словам, за это время рынок очень сильно изменился, и некоторые глобальные компании были вынуждены закрыться.

В то же время, он отмечает, что любой кризис - это новые перспективы, поэтому Traffic Devils сейчас пытается трудоустроить лучшие кадры у себя. Также компания позаботились о том, чтобы все действующие сотрудники компании сразу после начала войны оказались в безопасности. Кроме того, были оперативно решены все финансовые вопросы, касающиеся работников.

IT-предприниматель обращает внимание на то, что рынок сейчас перешел на полностью дистанционный формат работы.

"Мы перешли в режим, который был два года назад во время первой волны пандемии коронавируса, когда люди месяцами не выходили из дома. Так что, условно говоря, мы оказались подготовленными к происходящему. Но удаленный формат работы требует большего количества точек контроля и выстроенных систем, новых KPI и четкого таск-менеджмента. Все это, конечно, было и раньше, но имело более упрощенный вид", - добавляет он.

В то же время в Украине остается множество компаний, которые все еще балансируют на грани и не знают как в текущей ситуации сохранить бизнес и клиентов.

"Для таких компаний нет универсального ответа для решения всех проблем. Но если бы меня спросили: "Что делать?", - я бы посоветовал их руководителям взять себя в руки, собрать команду, взглянуть на свой бизнес со стороны и четко разложить все процессы по полочкам. Надо разобраться, где есть слабые места, какие части производства пострадали от войны и как можно все переиграть", - объясняет предприниматель.

Слобоженко также считает, что для того, чтобы сохранить компанию, необходимо перевести ее в удаленный формат работы и позаботиться о финансовом и моральном благополучии сотрудников.

Что касается финансовой части любого бизнеса, то сейчас она требует очень кропотливой работы и аналитики, поскольку многие не были готовы к войне.

"Большинство компаний не ожидали столь радикальных изменений и не имели денежной подушки. У нас же такая подушка была, и все простои мы смогли покрыть. Поэтому сокращать сотрудников и отказываться от каких-то направлений не пришлось. Очень надеюсь, что невзирая на сложности, представители всех видов бизнеса найдут в себе силы и смогут выстоять в это нелегкое для всех время", - резюмирует Слобоженко.

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