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Слобоженко розповів, як IT-сектор постраждав через війну

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Понеділок 28 березня 2022 20:16
Слобоженко розповів, як IT-сектор постраждав через війну Фото: власник медіабаїнгової компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Власник медіабаїнгової компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко заявив, що війна відчутно вдарила по бізнесу в Україні. Але IT-сектор постраждав менше за інших, оскільки він досить мобільний і велика частина команд може працювати віддалено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Олександра Слобоженка.

"Війна вплинула на український бізнес колосально, але найбільше постраждав, звичайно, офлайн-сектор. А ось IT-сфера змогла адаптуватися швидше за інших, адже нам для роботи достатньо ноутбука та Інтернету", - зазначив він.

Але, попри це, компанія Traffic Devils все одно зазнала, величезні втрати, які обчислюються мільйонами доларів. Це пов'язано в першу чергу з її простоєм і невизначеністю на початку війни.

"У перші дні війни моя компанія була фактично паралізована, бо співробітники були в паніці. Багато роз'їхалися і деякий час не виходили на зв'язок. Я сам перший тиждень перебував у втраченому стані, не розуміючи, що відбувається і що робити. Але потім вдалося взяти себе в руки, визначити пріоритети, зосередитися на роботі й почати вирішувати накопичені проблеми. Паралельно ми залучили деяких членів команди до активної участі в інформаційній війні", - додає Слобоженко.

Також за його словами, за цей час ринок дуже сильно змінився, і деякі глобальні компанії були змушені закритися.

Водночас він зазначає, що будь-яка криза - це нові перспективи, тому Traffic Devils зараз намагається працевлаштувати кращі кадри у себе. Також компанія подбала про те, щоб всі діючі співробітники компанії відразу після початку війни опинилися в безпеці. Крім того, були оперативно вирішені всі фінансові питання, що стосуються працівників.

IT-підприємець звертає увагу на те, що ринок зараз перейшов на повністю дистанційний формат роботи.

"Ми перейшли в режим, який був два роки тому під час першої хвилі пандемії коронавірусу, коли люди місяцями не виходили з дому. Так що, умовно кажучи, ми виявилися підготовленими до подій. Але віддалений формат роботи вимагає більшої кількості точок контролю і вибудуваних систем, нових KPI і чіткого таск-менеджменту. Все це, звичайно, було і раніше, але мало більш спрощений вигляд", - додає він.

Водночас в Україні залишається безліч компаній, які все ще балансують на межі і не знають як в поточній ситуації зберегти бізнес і клієнтів.

"Для таких компаній немає універсальної відповіді для вирішення всіх проблем. Але якби мене запитали: "Що робити?",- я б порадив їх керівникам взяти себе в руки, зібрати команду, поглянути на свій бізнес з боку і чітко розкласти всі процеси по поличках. Треба розібратися, де є слабкі місця, які частини виробництва постраждали від війни і як можна все переграти", - пояснює підприємець.

Слобоженко також вважає, що для того, щоб зберегти компанію, необхідно перевести її у віддалений формат роботи і подбати про фінансове і моральне благополуччя співробітників.

Що стосується фінансової частини будь-якого бізнесу, то зараз вона вимагає дуже кропіткої роботи і аналітики, оскільки багато хто не був готовий до війни.

"Більшість компаній не очікували таких радикальних змін і не мали грошової подушки. У нас же така подушка була, і всі простої ми змогли покрити. Тому скорочувати співробітників і відмовлятися від якихось напрямків не довелося. Дуже сподіваюся, що попри складнощі, представники всіх видів бізнесу знайдуть в собі сили і зможуть вистояти в цей нелегкий для всіх час", - резюмує Слобоженко.

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