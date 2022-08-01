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"Сливал" врагу данные об участниках АТО. Жителю Киевской области грозит серьезный срок

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Киев, Понедельник 01 августа 2022 15:28
"Сливал" врагу данные об участниках АТО. Жителю Киевской области грозит серьезный срок Фото: житель Киевской области предстанет перед судом по статье о госизмене (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Житель Киевской области предстанет перед судом по статье о госизмене. Его обвиняют в предоставлении оккупантам информации об участниках АТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации российскими войсками Бучанского района Киевской области житель села Лубянка предоставлял врагу информацию о местах проживания участников АТО и других лиц, которые пользовались оружием и могли сопротивляться.

Имея такие данные, российские военнослужащие применили пытки к одному из военных, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины.

"С целью дальнейшего сотрудничества с врагом и предоставления информации, подозреваемый пытался вступить на службу в ряды ВСУ. Он был разоблачен правоохранительными органами", - рассказали в ОГП.

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного срока.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили еще пятерых коллаборантов на временно захваченных территориях Донбасса. Они помогают России и поддерживают оккупационные режимы.

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