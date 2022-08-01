"Сливал" врагу данные об участниках АТО. Жителю Киевской области грозит серьезный срок

Житель Киевской области предстанет перед судом по статье о госизмене. Его обвиняют в предоставлении оккупантам информации об участниках АТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора .

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации российскими войсками Бучанского района Киевской области житель села Лубянка предоставлял врагу информацию о местах проживания участников АТО и других лиц, которые пользовались оружием и могли сопротивляться.

Имея такие данные, российские военнослужащие применили пытки к одному из военных, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины.

"С целью дальнейшего сотрудничества с врагом и предоставления информации, подозреваемый пытался вступить на службу в ряды ВСУ. Он был разоблачен правоохранительными органами", - рассказали в ОГП.

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного срока.