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"Зливав" ворогу дані про учасників АТО. Жителю Київської області загрожує серйозний термін

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 15:28
"Зливав" ворогу дані про учасників АТО. Жителю Київської області загрожує серйозний термін Фото: житель Київської області постане перед судом за статтею про держзраду (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Житель Київської області постане перед судом за статтею про держзраду. Його звинувачують у наданні окупантам інформації про учасників АТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, в березні 2022 року під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області житель села Луб'янка надавав ворогові інформацію про місця проживання учасників АТО та інших осіб, які користувалися зброєю і могли чинити опір.

Маючи такі дані, російські військовослужбовці застосували тортури до одного з військових, який брав участь у антитерористичної операції на сході України.

"З метою подальшої співпраці з ворогом та надання інформації, підозрюваний намагався вступити на службу до лав ЗСУ. Він був викритий правоохоронними органами", - розповіли в ОГП.

Тепер зловмиснику загрожує до 15 років тюремного терміну.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили ще п'ятьох колаборантів на тимчасово захоплених територіях Донбасу. Вони допомагають Росії і підтримують окупаційні режими.

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