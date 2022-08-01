"Зливав" ворогу дані про учасників АТО. Жителю Київської області загрожує серйозний термін

Житель Київської області постане перед судом за статтею про держзраду. Його звинувачують у наданні окупантам інформації про учасників АТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора .

За даними слідства, в березні 2022 року під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області житель села Луб'янка надавав ворогові інформацію про місця проживання учасників АТО та інших осіб, які користувалися зброєю і могли чинити опір.

Маючи такі дані, російські військовослужбовці застосували тортури до одного з військових, який брав участь у антитерористичної операції на сході України.

"З метою подальшої співпраці з ворогом та надання інформації, підозрюваний намагався вступити на службу до лав ЗСУ. Він був викритий правоохоронними органами", - розповіли в ОГП.

Тепер зловмиснику загрожує до 15 років тюремного терміну.