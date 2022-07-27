"Сливал" данные о ВСУ белорусам. В Ровенской области задержан вражеский информатор
Служба безопасности Украины задержала в Ровенской области вражеского информатора, который передавал данные о Вооруженных силах Украины белорусским правоохранителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.
Злоумышленник "сливал" информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ, а также других военных формирований на территории западной Украины.
Отмечается, что белорусских правоохранителей особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.
"Информатор передал данные белорусским правоохранителям во время незаконного пересечения государственной границы с Беларусью. Проверяется информация о других "визитах" мужчины во вражеских правоохранителей и спецслужб", - сообщили в СБУ.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст.114-2 УК Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили еще одну российскую агентурную сеть, которая проводила разведывательно-подрывную деятельность в Донецкой области.
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