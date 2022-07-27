"Сливал" данные о ВСУ белорусам. В Ровенской области задержан вражеский информатор

Служба безопасности Украины задержала в Ровенской области вражеского информатора, который передавал данные о Вооруженных силах Украины белорусским правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

Злоумышленник "сливал" информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ, а также других военных формирований на территории западной Украины.

Отмечается, что белорусских правоохранителей особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.

"Информатор передал данные белорусским правоохранителям во время незаконного пересечения государственной границы с Беларусью. Проверяется информация о других "визитах" мужчины во вражеских правоохранителей и спецслужб", - сообщили в СБУ.