"Зливав" дані про ЗСУ білорусам. На Рівненщині затримано ворожого інформатора

Служба безпеки України затримала на Рівненщині ворожого інформатора, який передавав дані про Збройні сили України білоруським правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ.

Зловмисник "зливав" інформацію про розташування блокпостів, дислокацію та переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території Західної України.

Зазначається, що білоруських правоохоронців особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.

"Інформатор передав дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину державного кордону з Білоруссю. Перевіряється інформація про інші "візити" чоловіка до ворожих правоохоронців та спецслужб", - повідомили в СБУ.