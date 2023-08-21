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Слідом за Mercedes-Benz. BMW та Audi обмежили доступ до свого ПЗ у Росії

Фото: Audi та BMW обмежили доступ до свого програмного забезпечення в Росії (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Німецькі автомобільні компанії BMW та Audi обмежили доступ до свого фірмового програмного забезпечення для російських дилерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Про відключення від програмного обладнання компанії BMW повідомив найбільший російський дилерський центр баварської марки "БорисХоф". Тепер у російських офіційних сервісних центрах через це неможливо зробити дублікат ключів, є й інші складності.

Крім того, один із співробітників відділу техобслуговування наголосив, що поки що невідомо, чи зможуть дилери проводити комп'ютерну діагностику. У дилерському центрі "Автодім" повідомили, що доступ до онлайн-сервісів BMW все ж таки здійснюється, але через "додаткові резервні канали".

В одному із дилерських центрів Audi на умовах анонімності розповіли, що доступ до ПЗ обмежений вже два місяці. Це призвело до проблем із програмуванням дублікатів ключів, а також із встановленням деталей, де потрібне програмування. Йдеться про блоки управління, коробки передач, парктроніки та ін.

Mercedes-Benz відключив підтримку всіх сервісних програм у РФ

Mercedes-Benz відключає підтримку сервісних програм у Росії, також раніше німецький виробник підтвердив звільнення з російського ринку. Окрім цього, Mercedes-Benz тимчасово припинив відвантаження запчастин із Центрального складу.

Раніше ми писали, що німецький автовиробник Mercedes-Benz має намір продати свій завод зі збирання автомобілів у Московській області РФ.

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