Слідом за Binance. Криптобіржа OKX заборонила угоди з російським рублем

Друга у світі за обсягом торгів криптобіржа OKX відсьогодні заборонила угоди з російським рублем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву біржі в Telegram .

"З 29 серпня 2023 року, торгівля додатковим рублем (RUB) більше недоступна на P2P платформі OKX", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що користувачам з Росії доступна можливість торгівлі іншими валютами.

Криптобіржі й раніше вводили обмеження проти РФ

Раніше криптобіржі OKX і Bybit відключили операції з картами банків "Тінькофф", "Альфа-банк" і "Сбербанк Росії". Вони перебувають під міжнародними санкціями.

До цього найбільша у світі криптобіржа за обсягом торгів Binance обмежила росіянам операції на своїй P2P-платформі, заборонивши торгувати будь-якими валютами, крім рублів. Також росіяни, які проживають за межами країни, торгувати рублем не можуть - операції з доларом, євро і гривнею їм також недоступні.

The Wall Street Journal повідомило, що Binance розглядає можливість повного виходу з РФ. За даними видання найбільша у світі криптобіржа допомагає росіянам виводити гроші за кордон попри заяви, зокрема, щодо дотримання західних санкцій. Пізніше Binance обмежила однорангову торгівлю за участю російських банків.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів розпочинало розслідування причетності Binance до допомоги в обході росіянам санкцій США.