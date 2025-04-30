Слідчі поліції заарештували майна РФ майже на 20 млрд гривень, - Цуцкірідзе

За його словами, загальна вартість уже арештованого майна становить 20 мільярдів гривень.

"Слідчі поліції продовжують встановлювати активи, так чи інакше пов'язані з РФ. З початку повномасштабного вторгнення ми заарештували понад сотню об'єктів - це родовища, заводи, офісні центри та інші активи", - зазначив Цуцкірідзе.

За його словами, понад 17 мільярдів заарештованих активів уже передали в управління державного Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Виручені від реалізації цих активів кошти надходять до державного бюджету і спрямовуються на потреби Збройних Сил України та відновлення об'єктів критичної інфраструктури, зруйнованих унаслідок бойових дій.

Один із прикладів - діяльність підсанкційної групи компаній, які, незважаючи на арешт майна та анулювання спецдозволів на використання надр, продовжували комерційну діяльність. Підприємства, що раніше належали громадянину Росії, були переоформлені на третіх осіб. Водночас заводи та кар'єри продовжили видобуток і переробку корисних копалин, а доходи виводилися за межі України, зокрема до РФ.

У межах цього провадження слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань провели низку обшуків. Виявлено факти незаконної господарської діяльності, зафіксовано роботу заарештованих виробничих потужностей, зупинено вантажні автомобілі з продукцією, вилучено спецтехніку та обладнання для видобутку й обробки сировини, а також документацію про схеми легалізації майна.

Особливу увагу поліція приділяє документуванню спроб виведення активів за кордон. У виявленому листуванні керівника компанії зафіксовано контакти з підсанкційними особами та координацію правопорушень.

Наразі триває оцінка зібраних доказів для додаткової правової кваліфікації. Вилучене майно готується до передачі в управління АРМА.

"Поліція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора робить усе необхідне, щоб жоден актив, який належить або пов'язаний із російським бізнесом, не залишався в тіні. Жодна гривня не повинна працювати на економіку держави-агресора", - додав Цуцкірідзе.