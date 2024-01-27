Слемданк після переведення м'яча під ногою оформив форвард "Індіани": момент дня в НБА

Важкий форвард "Індіани Пейсерс" Обі Топпін опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Фініксом". У відриві "Пейсерс" він ефектно проніс м'яч попід ногою та поклав згори на два пункти.

Зрештою, "Індіана" здобула непросту перемогу над "Санз" (133:131). "Пейсерс" закріпилися на 6-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Фінікс" залишився на 7-й позиції на Заході.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Санз" Девін Букер. Він набрав 62 очки, зробив 5 підбирань і віддав 4 передачі. Натомість Топпін відповів дабл-даблом – 23 пункти, 11 підбирань, 3 асисти.

Хто такий Обі Топпін

Уродженець Брукліна, на студентському рівні виступав за "Дайтон Флаєрс". Обраний "Нью-Йорком" під восьмим номером драфту НБА-2020.

Відіграв у складі "Нікс" три сезони. Торік у липні був обміняний до "Індіани". Переможець Слемданк контесту-2022, Національний гравець року в студентському спорті (2020), володар Призу Карла Мелоуна-2020 як найкращий важкий форвард на рівні коледжів.

За лінією матері має італійсько-єврейського походження, а батько-стрітболіст походить із Барбадосу. Ревний християнин, зробив татуювання хреста на правому плечі.