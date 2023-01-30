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Слемданк на 180 градусів від центрового "Клівленда": момент дня в НБА

Фото: Джарретт Аллен у вільному польоті (si.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка "Клівленд Кавальєрс" Джарретт Аллен опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Центровий огайців пошив у дурні оборону "Кліпперс". У середині другої чверті він отримав передачу від партнера на вході до "фарби" та сміливо пішов на суперника. Аллен повернувся спиною до Брауна та виконав зворотний данк – розвернувся і закинув згори.

Ці та інші випади "Кавальєрс" дозволили розгромити гостей із Лос-Анджелеса (122:99). Утім, турнірне становище команд змінилося не надто. "Кліпперс" ідуть на 4-й сходинці Західної конференції НБА, а "Клівленд" – п'ятий на Сході.

Сам Аллен провів на паркеті майже 26 хвилин. За цей час він встиг набрати 15 очок, зробив 8 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Кавальєрс" Джеді Осман (29 пунктів).

Хто такий Джарретт Аллен

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Техас Лонгхорнс". Обраний "Бруклін Нетс" під 22-м номером драфту НБА-2017.

Провів у Нью-Йорку 3,5 роки. Посеред сезону 2020/21 був обміняний до "Клівленд" у рамках великої угоди, що привела в "Бруклін" Джеймса Хардена. У минулому сезоні розпочав у старті всі зіграні матчі регулярного чемпіонату (56 поєдинків).

Батько Аллена – Леонард – був обраний "Даллас Маверікс" у 3-му раунді драфту-1985. Однак, під егідою НБА так і не зіграв і виступав в європейських чемпіонатах.

До слова, напередодні форвард "Сакраменто" Мету організував момент дня зі силовим слемданком.

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