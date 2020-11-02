В следующую Раду проходят 5 парламентских партий и "Наш край" из непарламентских, - эксперт

В следующую Верховную Раду могут пройти 5 парламентских партий и "Наш край".

Об этом, подводя итоги местных выборов, написал политический эксперт Вадим Карасев в Facebook.

По его словам, итоги выборов еще окончательно не подведены, но тенденции уже обозначены и понятны.

"Если говорить о перспективе парламентских выборов, то на данный момент на них хорошие шансы на успех имеют 5 парламентских партий: "Слуга народа", "ЕС", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "За майбутнє", а также "Наш край" - единственный представитель непарламентских политсил в этой группе. Шансы других партий для прохода в Раду пока не просматриваются", - подчеркнул Карасев.

По мнению эксперта, "Наш край" фактически повторил успех 2015 года.

"Новые партии уступили лидерам, в частности – "Нашему краю". Также неплохо показали себя проекты под местных лидеров (Черниговская, Кировоградская, Харьковская и другие области), но их влияние ограничивается только своим регионом", - написал Карасев.

Партия власти - "Слуга народа", заметил эксперт, в общем зачете победила, но проиграла себе образца 2019 года.

"Как следствие, власть не смогла масштабировать монобольшинство на всю страну", - отметил Карасев.

Также политэксперт назвал "Голос" главным разочарованием местных выборов.

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.