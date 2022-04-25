Следующие три недели войны в Украине "критические", - министр обороны Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Уоллес назвал следующие три недели войны "критическими". По его словам, украинским военным нужно больше артиллерии и дальнобойных боеприпасов, а также противокорабельных ракет.

Министр подтвердил готовность Британии оказать максимальную помощь Украине. Вместе с тем, Уоллес отметил важность иметь долгосрочный план того, как Европа будет "сдерживать Владимира Путина после завершения войны".

"Как мы будем жить с этим соседом в Европе, если он останется? Это важная тема для обсуждения всеми нами", – резюмировал Уоллес.