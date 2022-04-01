Следующей площадкой для переговоров снова может стать Турция, - Тимошенко

"Мы посмотрим: возможно, будет достаточно только онлайн-формата, возможно, будет еще одна встреча. Даже то, что переговоры прошли не в Беларуси, а в Турции, - это тоже маленькая, но победа для Украины", - рассказал заместитель руководителя ОП.

Он отметил, что вопрос Крыма также поднимается во время переговоров с перспективой решения в ближайшие 15 лет.

"Действительно, оно не решается сразу. Но как его можно сразу решить? Мы считаем, что это территория Украины, мы не отходим от этой позиции. Мирным путем в течение следующих 15 лет мы готовы и хотим, чтобы мы решили вопрос Крыма на выгодных Украине условиях", - сказал Тимошенко.

Кроме того, стамбульский документ предусматривает интеграцию Украины в Европейский Союз. Украинская сторона надеется, что этот процесс будет ускорен и вскоре Украина станет полноценным членом страны ЕС.

"За последние недели мы дошли до конкретного документа. Никто не хочет воевать многие годы, это понятно каждому человеку. Любая война заканчивается договором. И это задача именно переговорной группы", - отметил Тимошенко.

Замглавы ОП добавил, что далее переговорная группа будет готовить встречу лидеров стран, чтобы финализировать вопросы гарантий безопасности для Украины.