На следующей неделе РФ перейдет к более масштабным действиям на востоке Украины, - Зеленский

Российские войска на следующей неделе перейдут к более масштабным действиям на востоке. Украина готовится к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"На следующей неделе российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этому, мы будем отвечать. Будем активнее обеспечивать оружием, будем активнее на международной арене, еще более активнее - информационно", - заявил президент.

Зеленский добавил, что продолжит обращаться к парламентам народов мира.

"Мы будем принимать наших партнеров. Мы будем обосновывать санкции, чтобы была справедливость, чтобы они признавали ошибки", - сказал он.