На следующей неделе РФ перейдет к более масштабным действиям на востоке Украины, - Зеленский

Российские войска на следующей неделе перейдут к более масштабным действиям на востоке. Украина готовится к этому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
"На следующей неделе российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этому, мы будем отвечать. Будем активнее обеспечивать оружием, будем активнее на международной арене, еще более активнее - информационно", - заявил президент.
Зеленский добавил, что продолжит обращаться к парламентам народов мира.
"Мы будем принимать наших партнеров. Мы будем обосновывать санкции, чтобы была справедливость, чтобы они признавали ошибки", - сказал он.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс.
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