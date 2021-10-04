В следующем году в космос отправят новый телескоп. Он будет искать темную материю

Европейское космическое агентство (ESA) планирует в конце 2022 года запустить в космос орбитальную обсерваторию "Евклид". Этот космический телескоп будет заниматься изучением темной материи и темной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Phys.org .

Телескоп уже прошел успешное тестирование. Вывести телескоп на орбиту планируют с помощью ракеты-носителя "Союз СТ". Запуск состоится с космодрома во Французской Гвиане.

Телескоп "Евклид" оборудован системой формирования изображений в видимой части спектра-VISible Imager, а также спектрометром и фотометром ближнего инфракрасного диапазона Near Infrared Spectrometer and Photometer. Это оборудование поможет искать и изучать темную материю.

"Евклид" выведут в точку Лагранжа L2 на расстояние 1,5 миллиона километров от Земли. Там он займется изучением огромного количества галактик, а также будет делать их фотоснимки с высокой точностью.