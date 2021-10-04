ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В следующем году в космос отправят новый телескоп. Он будет искать темную материю

Новина українською →
ЕС, Понедельник 04 октября 2021 18:48
В следующем году в космос отправят новый телескоп. Он будет искать темную материю Фото: телескоп "Евклид" (esa.int)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейское космическое агентство (ESA) планирует в конце 2022 года запустить в космос орбитальную обсерваторию "Евклид". Этот космический телескоп будет заниматься изучением темной материи и темной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Phys.org.

Телескоп уже прошел успешное тестирование. Вывести телескоп на орбиту планируют с помощью ракеты-носителя "Союз СТ". Запуск состоится с космодрома во Французской Гвиане.

Телескоп "Евклид" оборудован системой формирования изображений в видимой части спектра-VISible Imager, а также спектрометром и фотометром ближнего инфракрасного диапазона Near Infrared Spectrometer and Photometer. Это оборудование поможет искать и изучать темную материю.

"Евклид" выведут в точку Лагранжа L2 на расстояние 1,5 миллиона километров от Земли. Там он займется изучением огромного количества галактик, а также будет делать их фотоснимки с высокой точностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запуск ракеты в космос
NEWS
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров