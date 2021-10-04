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Наступного року в космос відправлять новий телескоп. Він шукатиме темну матерію

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ЄС, Понеділок 04 жовтня 2021 18:48
Наступного року в космос відправлять новий телескоп. Він шукатиме темну матерію Фото: телескоп "Евклід" (esa.int)
Автор: Дмитро Левицький

Європейське космічне агентство (ESA) планує наприкінці 2022 року запустити в космос орбітальну обсерваторію "Евклід". Цей космічний телескоп займатиметься вивченням темної матерії і темної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Phys.org.

Телескоп вже пройшов успішне тестування. Вивести телескоп на орбіту планують за допомогою ракети-носія "Союз СТ". Запуск відбудеться з космодрому у французькій Гвіані.

Телескоп "Евклід" обладнаний системою формування зображень у видимій частині спектру VISible Imager, а також спектрометром і фотометром ближнього інфрачервоного діапазону Near Infrared Spectrometer and Photometer. Це обладнання допоможе шукати та вивчати темну матерію.

"Евклід" виведуть в точку Лагранжа L2 на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Там він займеться вивченням величезної кількості галактик, а також робитиме їх фотознімки з високою точністю.

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