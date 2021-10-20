Следствие по "Роттердам+" пытаются восстановить через суд в пятый раз, - адвокат

"Для понимания, следствие велось НАБУ 4,5 года - за это время были потрачены миллионы бюджетных средств на обеспечение деятельности детективов НАБУ и всевозможные выводы, справки, рецензии и экспертизы, которые не нашли ни нарушений ни ущерба. Сроки расследования уголовного дела уже давно закончились. Год назад прокурор впервые закрыл это дело, понимая, что в суд идти не с чем. И тогда самые "пострадавшие" - те, комму пришлось платить рыночную цену за электроэнергию и недополучать сверхприбыли - ферросплавы Коломойского подали в суд с требованием возобновить следствие", - пояснила адвокат.

По ее словам, мытарства в судах и САП для того, чтобы затянуть процессы длились больше года - жалобы, иски отклоняли, объединяли, появлялись новые. А последнему решению судьи, которое оставило без изменений решение прокурора о закрытии дела предшествовало 16 заседаний.

"Мы не сомневались, что свита Коломойского подаст апелляцию на решение судьи - они двигаются по уже привычной стратегии максимально затянуть все процессы, чтобы возможно, дождаться более лояльного судью или более лояльную власть. Все это время расходуются деньги налогоплательщиков на эти процессы. Миллионы гривен в воюющей стране. Идём на новый круг", - подытожила Одинец.

Напомним, дело "Роттердам +" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 из-за отсутствия состава преступления. В ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни пострадавших, ни факта нарушения закона.