Следствие рассекречивает более 500 материалов по делу Шеремета

Следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По словам представителей следственной группы, на данный момент также проводится 32 судебные экспертизы.

Также правоохранители отметили, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях усложняет проведение этого процесса.

"Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической. Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", - сообщили правоохранители.

Кроме этого следователи сообщили, что все трое подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа, хотя ранее Дугарь участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщал, что для передачи в суд материалов дела об убийстве Шеремета на данный момент собрано недостаточное количество доказательств. При этом подозрения фигурантам дела генпрокурор считает обоснованными.

Также РБК-Украина писало, что следователям Нацполиции поручили проверить версии невиновности фигурантов дела Шеремета, о которых заявляли их адвокаты.