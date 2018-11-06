Слідство обґрунтовано вважає Торбіна організатором замаху на Гандзюк, - ГПУ

Фото: Сергій Торбін (facebook.com/sergij.nikitenko)

За словами Луценка, Торбін перебуває в СІЗО

Слідство обґрунтовано вважає Сергія Торбіна організатором замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це сказав у ході звіту правоохоронців у Верховній раді генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко зазначив, що Торбін наразі перебуває у слідчому ізоляторі. Інших затриманих ГПУ вважає виконавцями. Всі є учасниками антитерористичної операції (АТО).

"Цей злочин був спланований та реалізований особами, які зараз були затримані, але потім запобіжний захід за співпрацю зі слідством деяким з осіб були змінені. Це громадянин Торбін 77 року народження, який розглядається слідством як організатор злочину, знаходиться в слідчому ізоляторі. Громадянин Горбунов 91 року, громадянин Вишневський 90-го року, громадянин Гравчук 95 року і громадянин Васенович 94 року. Всі підозрювані є учасниками АТО. 4 особи дали визнання своєї участі в злочині і вказали на ролі інших учасників злочину. У зв’язку з цим, слідство обґрунтовано вважає Торбіна організатором злочину, а інших - виконавцями", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, Генпрокуратура має підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк. За словами генпрокурора Луценка, у справі було проведено 367 допитів та 21 експертизу.

Також Луценко заявив, що справу щодо вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк передадуть до суду до кінця 2018 року.