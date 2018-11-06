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Слідство обґрунтовано вважає Торбіна організатором замаху на Гандзюк, - ГПУ

Новини » Суспільство    06.11.2018 - 13:25
Фото: Сергій Торбін (facebook.com/sergij.nikitenko)
Фото: Сергій Торбін (facebook.com/sergij.nikitenko)

За словами Луценка, Торбін перебуває в СІЗО

Слідство обґрунтовано вважає Сергія Торбіна організатором замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це сказав у ході звіту правоохоронців у Верховній раді генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко зазначив, що Торбін наразі перебуває у слідчому ізоляторі. Інших затриманих ГПУ вважає виконавцями. Всі є учасниками антитерористичної операції (АТО).

"Цей злочин був спланований та реалізований особами, які зараз були затримані, але потім запобіжний захід за співпрацю зі слідством деяким з осіб були змінені. Це громадянин Торбін 77 року народження, який розглядається слідством як організатор злочину, знаходиться в слідчому ізоляторі. Громадянин Горбунов 91 року, громадянин Вишневський 90-го року, громадянин Гравчук 95 року і громадянин Васенович 94 року. Всі підозрювані є учасниками АТО. 4 особи дали визнання своєї участі в злочині і вказали на ролі інших учасників  злочину. У зв’язку з цим, слідство обґрунтовано вважає Торбіна організатором злочину, а інших - виконавцями", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, Генпрокуратура має підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк. За  словами генпрокурора Луценка, у справі було проведено 367 допитів та 21 експертизу.

Також Луценко заявив, що справу щодо вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк передадуть до суду до кінця 2018 року.

 

Луценко заявив про 12 ймовірних замовників вбивства Гандзюк Справу по вбивству Гандзюк передадуть до суду до кінця 2018 року, - Луценко
Новини України розслідуванняКатерина Гандзюк
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