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Следствие назвало главную версию смерти Тымчука

Новости » Общество    20.06.2019 - 23:10
Следствие назвало главную версию смерти Тымчука
Фото: Дмитрий Тымчук (РБК-Украина)

Прокуратура рассматривает самоубийство Тымчука как основную версию его гибели

Главной версией смерти народного депутата Дмитрия Тымчука, тело которого нашли в его доме 19 июня, следствие называет самоубийство. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Однако, по ее словам, официальная версия будет объявлена после завершения всех следственных действий, в частности - после судебных экспертиз и допросов людей, которые владеют информацией о причине смерти Тымчука.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие владеет информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю не выходил из дома вообще, как и в день смерти", - рассказала Максимец.

"Прокуратурой также будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности судебно-медицинская, баллистическая и другие. Также следствие ожидает письменное заключение экспертов, которые провели комплексное исследование тела погибшего", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, недавно правоохранители сообщили о новых фактах с места гибели народного депутата от "Народного фронта". В частности, лицо, близкое к погибшему, заявило, что в квартире, где нашли тело нардепа, отсутствуют несколько ювелирных изделий.

Добавим, на момент смерти Тымчука в его квартире находились только двое людей - сам нардеп и женщина.

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