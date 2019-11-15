Следствие по делу MH17 опубликовало разговоры Суркова с боевиками

Помощник президента России Владислав Сурков общался по телефону напрямую с боевиками самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в 2014 году. Телефонные разговоры опубликовала объединенная следственная группа (JIT), которая расследует крушение малайзийского рейса MH17.

В одной из бесед "премьер-министр" "ДНР" Александр Бородай говорит Суркову, что ему срочно нужна военная поддержка из Москвы. Другие разговоры указывают на то, что участие Суркова на этом не закончилось.

Так, 3 июля 2014 года Сурков и Бородай провели беседу, в которой Сурков говорит, что будет подкрепление из России:

"Там некто Антюфеев к тебе будет выдвигаться. Я тебе про него говорил. (...) Он в субботу собирался...сюда уже... в воскресенье даже отбывать. (...) А в субботу они выдвигаются туда на юг уже, ну чтобы быть в боеготовности", - говорится в расшифровке разговора.

Сурков призывает сделать так, чтобы Владимир Антюфеев занял высокий административный пост в "ДНР". Неделю спустя, 10 июля 2014 года, Антюфеев дал пресс-конференцию, где сообщил прессе, что он только что приехал из России, и что под его ответственность попадут секторы государственной безопасности, МВД и юстиция "ДНР".

Другой телефонный разговор Бородая также указывает на влияние России на назначения в "ДНР". Они согласуются с содержанием электронного сообщения, адресованного Суркову, которое было обнаружено в открытых источниках. К этому электронному сообщению приложен список кандидатов в правительство "ДНР".

Кроме того, в разговоре с Бородаем Сурков сказал, что встретился с неким "Ринатом" летом 2014 года. Последний просил разрешения посетить оккупированный Донецк.

В этом разговоре речь идет о том, что "Ринат" встречался в столице РФ со своим "бывшим патроном". Тот предлагал "Ринату" "сидеть за столом переговоров на стороне так называемой ДНР. На что последний отказался. В этой же беседе Сурков сказал Бородаю, что не хотел встречаться с "Ринатом".

"Я просто не хотел с ним встречаться. Он терпеливо ждал меня три часа в ресторане. При этом достаточно длинный и бессодержательный разговор. Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не делать (не ехать в Донецк, - ред.). Сашка, у него плохие намерения. Он будет вас только раскладывать", - цитирует расследование слова Суркова.

В ответ лидер боевиков Бородай рассказал, что уровень потребления газа упал втрое на всех предприятиях "ДНР", "кроме ахметовских». Также добавил, что предприятия Ахметова в Дружковке вроде бы охраняют боевики Игоря Безлера и Александра Ходаковского.

Из этого следует, что, вероятнее всего, Сурков встречался с Ринатом Ахметовым. Однако агенству "Интерфакс" в пресс-службе олигарха эту информацию не подтвердили, и не опровергли. Сказали лишь, что Ахметов имеет "много встречь с политиками и бизнесменами, где призывает к восстановлению мира на Донбассе".

Напомним, Международная следственная группа обнародовала записи разговора одного из боевиков с неустановленным лицом в начале июля 2014 года, незадолго до катастрофы рейса MH17. Неустановленное лицо сообщило боевику, что "сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу (министр обороны России, - ред.), и всех местных полевых командиров выбрасывают из подразделений".