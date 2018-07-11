Следственные действия не могут быть причиной аварии в аэропорту "Киев", - НАБУ

Ранее в компании "Мастер-Авиа" заявили, что действия силовиков могут спровоцировать аварию в аэропорту "Киев"

Следственные действия детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 14 июня 2018 года на территории Международного аэропорта "Киев" не могут быть причиной аварийной ситуации. Об этом заявили в НАБУ.

В НАБУ заявили, что обвинение компании "Мастер-Авиа" в блокировании работы, из-за чего якобы оказалось невозможным предотвратить аварии самолета авиакомпании BRAVO, не соответствуют действительности.

В частности, 14 июня 2018 года детективы НАБУ около 9:00 провели обыски на территории Международного аэропорта "Киев". Отмечается, что обыски были проведены на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева.

Так, обыски проводились исключительно в административных помещениях, в которых расположены кабинеты руководства компании, бухгалтерии, финансового и юридического управлений.

В НАБУ объяснили, что обыски были проведены в подразделениях, которые непосредственно не занимаются техническим обеспечением организации полетов и их безопасности.

Ограничения по передвижению касались исключительно части руководства "Мастер-Авиа" и одного из владельцев этой компании, которые, по мнению детективов Бюро, могут быть причастны к совершению коррупционного преступления.

В то же время технический персонал аэропорта, сотрудники компании могли беспрепятственно находиться на своих рабочих местах, свободно передвигаться по территории аэропорта и в полной мере выполнять свои служебные обязанности.

В НАБУ напомнили, что следственные действия детективы осуществляли в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Киевского горсовета, КП "Международный аэропорт "Киев", ООО "Мастер-Авиа", в результате которых аэропорту нанесен ущерб на сумму почти 119 млн гривен.

Напомним, ранее в компании "Мастер-Авиа" заявили, что блокировка работы Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского силовыми структурами для проведения следственных действий может привести к серьезной аварии.