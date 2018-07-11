Слідчі дії не можуть бути причиною аварії в аеропорту "Київ", - НАБУ

Раніше в компанії "Майстер-Авіа" заявили, що дії силовиків можуть спровокувати аварію в аеропорту "Київ"

Слідчі дії детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 14 червня 2018 року на території Міжнародного аеропорту "Київ" не можуть бути причиною аварійної ситуації. Про це заявили в НАБУ.

У НАБУ заявили, що звинувачення компанії "Майстер-Авіа" в блокуванні роботи, черех що буцімто виявилося неможливим запобігти аварії літака авіакомпанії BRAVO, не відповідають дійсності.

Зокрема, 14 червня 2018 року детективи НАБУ близько 9:00 провели обшуки на території Міжнародного аеропорту "Київ". Зазначається, що обшуки були проведені на підставі постанови слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва.

Так, обшуки проводилися виключно в адміністративних приміщеннях, в яких розташовані кабінети керівництва компанії, бухгалтерії, фінансового та юридичного управлінь.

У НАБУ пояснили, що обшуки були проведені в підрозділах, які безпосередньо не займаються технічним забезпеченням організації польотів та їх безпеки.

Обмеження щодо пересування стосувалися виключно частини керівництва "Майстер-Авіа" і одного з власників цієї компанії, які, на думку детективів Бюро, можуть бути причетні до вчинення корупційного злочину.

У той же час технічний персонал аеропорту, співробітники компанії могли безперешкодно перебувати на своїх робочих місцях, вільно пересуватися по території аеропорту та в повній мірі виконувати свої службові обов'язки.

У НАБУ нагадали, що слідчі дії детективи здійснювали в рамках розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Київської міськради, КП "Міжнародний аеропорт "Київ", ТОВ "Майстер-Авіа", в результаті яких аеропорту завдано збитків на суму майже 119 млн гривень.

Нагадаємо, раніше в компанії "Майстер-Авіа" заявили що блокування роботи Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського силовими структурами для проведення слідчих дій може призвести до серйозної аварії.