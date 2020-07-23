Следователя, который закрыл дело "Ленинской кузни", уволили с ГБР

Руководство Государственного бюро расследований уволило руководителя следственной группы Олега Корецкого.

Об этом сам Корецкий рассказал "Главкому", добавляя копию приказа за подписью и.о. директора, полковника ГБР Александра Соколова.

В приказе говорится, что начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных правонарушений ГБР уволили "в связи с сокращением должности".

Ранее в ГБР заявили, что Корецкий увольняется якобы за факты слива служебной информации в уголовных процессах.

Напомним, ранее Олег Корецкий также рассказал, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова имеет влияние на ГБР и на свою харьковскую команду.

Как писало РБК-Украина, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств на Порошенко.

Также он был инициатором закрытия дела "Ленинской кузни" против пятого президента Петра Порошенко.

Помимо этого, Корецкий написал заявление до директора НАБУ Артема Сытника о совершении уголовного правонарушения руководителями ГБР Соколовым и Бабиковым.