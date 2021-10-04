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Следом за соцсетями. В работе Netflix, Steam и PlayStation произошел сбой

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Понедельник 04 октября 2021 19:48
Следом за соцсетями. В работе Netflix, Steam и PlayStation произошел сбой Фото: в работе Netflix, Steam и PlayStation произошел сбой (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Сервисы Netflix, Steam и PlayStation стали недоступны для пользователей. Однако причины сбоя пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Тысячи пользователей по всему миру сообщают о проблемах с работой сервисов.

Так, 42% пользователей Netflix сообщают о проблемах с загрузкой видео, 33% - о прекращении работы сайта, а еще 25% - что перестало работать приложение сервиса.

В то же время более 50% пользователей Steam сообщают, что невозможно подключится к серверу, при этом почти у четверти всех клиентов возникают проблемы с авторизацией, а еще у 21% - возникают проблемы на самом сайте сервиса.

Также клиенты жалуются на работу PlayStation Network. У 58% пользователей возникает проблема с подключением к сервису, 23% - сообщают о невозможности залогиниться, а еще 19% - не могут играть в игры из-за сбоя.

Напомним, что сегодня также произошел сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp.

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