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На Славянском направлении оккупанты понесли потери и отвели войска в Изюм

Фото: на Славянском направлении оккупанты понесли потери и отвели войска в Изюм (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Славянском направлении российские оккупанты провели перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького захватчики отвели отдельные подразделения на восстановление в город Изюм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что с целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов враг усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы.

Кроме того, оккупанты вели разведку позиций наших войск при помощи БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайски и Большая Камышеваха.

Ранее сообщалось, что ударная авиация Воздушных сил нанесла удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгеньке, который находится возле Изюма. Была уничтожена ротно-тактическая группа,

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Генштаб ВСУ