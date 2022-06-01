На Славянском направлении оккупанты понесли потери и отвели войска в Изюм

Отмечается, что с целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов враг усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы.

Кроме того, оккупанты вели разведку позиций наших войск при помощи БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайски и Большая Камышеваха.

Ранее сообщалось, что ударная авиация Воздушных сил нанесла удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгеньке, который находится возле Изюма. Была уничтожена ротно-тактическая группа,

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