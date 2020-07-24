В Славянске девять работников горсовета отправили на самоизоляцию

В Славянске отправили на самоизоляцию 9 работников городского совета, которые контактировали с больным коронавирусной инфекцией мэром. Такой круг контактных лиц был установлен эпидемиологической службой.

Об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

Как сообщается, теперь все 9 человек находятся под наблюдением медиков. Городской совет продолжает работать с соблюдением ограничений, которые были приняты ранее.

Напомним, вчера мэр Славянска Вадим Лях заявил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Кроме того, глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив 23 июля получила положительные результаты теста на коронавирус.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что по состоянию на 24 июля в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 972 человека.