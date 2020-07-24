У Слов'янську дев'ять працівників міськради відправили на самоізоляцію

Фото: коронавірус (УНІАН)

Наразі вони перебувають під наглядом лікарів

У Слов'янську відправили на самоізоляцію 9 працівників міської ради, які контактували з хворим на коронавірус мером. Таке коло контактних осіб було встановлено епідеміологічною службою.

Про це повідомляє прес-служба Слов'янської міськради.

Як повідомляється, наразі всі 9 осіб перебувають під наглядом медиків. Міська рада продовжує працювати з дотриманням обмежень, що були прийняті раніше.

Нагадаємо, вчора мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що у нього виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

Крім того, голова Державного агентства розвитку туризму Маріанна Олеськів 23 липня отримала позитивні результати тесту на коронавірус.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що станом на 24 липня в Україні фіксують ріст кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 972 людини.