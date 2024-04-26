Славутич може отримати пряме залізничне сполучення з Києвом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

У відповідь глава держави доручив віцепрем’єр-міністру з відновлення - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення між Славутичем і Києвом, без пересадки в Чернігові.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев акцентував на логістичній проблемі . Він пояснив, що через зруйновані мостові переходи та неможливість використовувати колишні залізничні сполучення персонал ЧАЕС витрачає до шести годин, щоб дістатися на роботу.

Під час робочої поїздки до Славутича Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації та перспектив розвитку міста.

Проблеми Славутича зі сполученням з ЧАЕС

До повномасштабного російського вторгнення в Україну працівники ЧАЕС діставалися до атомної станції зі Славутича електричкою через територію Білорусі, оскільки між містом та АЕС немає прямого сполучення на українській території.

Однак фактична участь Білорусі у війні проти України унеможливила використання цього шляху для ротацій персоналу атомної станції.

Раніше в одному зі своїх інтерв'ю Зеленський заявляв про необхідність створення мостової переправи через Дніпро, щоб спростити мешканцям Славутича шлях до ЧАЕС.

Нагадаємо, сьогодні в 38 роковини чорнобильської катастрофи, Зеленський прибув у місто Славутич на нараду щодо ситуації на ЧАЕС. Під час зустрічі було розглянуто ряд тем. Зокрема транспорт, енергетика, робочі місця та, звичайно, безпекові питання.

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