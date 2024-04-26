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Славутич може отримати пряме залізничне сполучення з Києвом

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 21:45
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Славутич може отримати пряме залізничне сполучення з Києвом Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський доручив розглянути питання прямого залізничного сполучення між Славутичем і Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Під час робочої поїздки до Славутича Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації та перспектив розвитку міста.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев акцентував на логістичній проблемі. Він пояснив, що через зруйновані мостові переходи та неможливість використовувати колишні залізничні сполучення персонал ЧАЕС витрачає до шести годин, щоб дістатися на роботу.

У відповідь глава держави доручив віцепрем’єр-міністру з відновлення - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення між Славутичем і Києвом, без пересадки в Чернігові.

Проблеми Славутича зі сполученням з ЧАЕС

До повномасштабного російського вторгнення в Україну працівники ЧАЕС діставалися до атомної станції зі Славутича електричкою через територію Білорусі, оскільки між містом та АЕС немає прямого сполучення на українській території.

Однак фактична участь Білорусі у війні проти України унеможливила використання цього шляху для ротацій персоналу атомної станції.

Раніше в одному зі своїх інтерв'ю Зеленський заявляв про необхідність створення мостової переправи через Дніпро, щоб спростити мешканцям Славутича шлях до ЧАЕС.

Нагадаємо, сьогодні в 38 роковини чорнобильської катастрофи, Зеленський прибув у місто Славутич на нараду щодо ситуації на ЧАЕС. Під час зустрічі було розглянуто ряд тем. Зокрема транспорт, енергетика, робочі місця та, звичайно, безпекові питання.

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